Ночные рейсы и никакого кофе: Россиянам дали советы, как облегчить долгий перелёт

Крики детей на соседних рядах, невозможность уснуть, неудобная поза — всё это "прелести" многочасового авиаперелёта. О том, как превратить мучения в спокойный отдых, рассказало РИА "ФедералПресс".

Прежде всего при долгом перелёте эксперты советуют выбирать ночные рейсы, так как большую часть маршрута можно провести во сне. Для этого можно заранее запастись надувной подушкой и таблеткой мелатонина. Этот препарат часто назначают, чтобы помочь регулировать сон при резкой смене часовых поясов. Перед его приёмом, разумеется, следует проконсультироваться с врачом. Также при долгом перелёте необходимо позаботиться об удобном месте. Лучше садиться у прохода. Так будет удобнее вставать, а ещё можно вытянуть ноги.

Следует помнить, что из-за использования кондиционеров в самолёте очень сухой воздух, поэтому эксперты рекомендуют избегать солёного, кофе и алкоголя. Во время полёта лучше употреблять простую и здоровую пищу, а также пить обыкновенную воду. Ещё не забудьте взять с собой портативное зарядное устройство, чтобы гаджеты работали весь полёт и после него, ведь во время долгих перелётов можно не только спать, но и смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры и даже работать офлайн.