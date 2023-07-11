Названы продукты, от которых надо отказаться на отдыхе по системе "всё включено"

Туристам следует отказаться от целого списка продуктов во время отдыха в отелях с системой "всё включено". О вреде чрезмерного употребления макарон, картофеля фри, вафлей, различных булок и лепёшек напомнил эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев.

Он отметил, что во время отдыха в отеле с системой "всё включено" многие едят больше жирной пищи и сладостей, в результате набирают вес. При этом совсем мало людей употребляет белковые продукты, в частности мясо, рыбу, морепродукты и яйца. Умеренное отношение, как подчеркнул медик, прослеживается и к овощам.

"Если честно, я был удивлён. Обычно у людей в ресторанах, где еда заказывается по меню и оплачивается отдельно, другая ситуация: едят мясные блюда вместе с овощами и без углеводов на гарнир, а потом полируют всё десертами", — сказал Калинчев в беседе с РИА "ФедералПресс".

Диетолог напомнил, что основу рационального питания должны составлять белки, жиры и углеводы. Последние должны быть сложными. Медленные углеводы, к примеру, содержатся в зерновых продуктах с низкой степенью обработки, бобовых культурах и таких плодах, как яблоки или дыни.