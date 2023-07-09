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9 июля, 16:09
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Японский диетолог советует бороться с "плохим" холестерином с помощью красного перца

Диетолог Ивасаки: Привести холестерин в норму поможет красный перец и чили

Японский диетолог Масахиро Ивасаки заявил, что овощи красного цвета — а именно красный болгарский перец и острый чили — способны нормализовать уровень холестерина.

Эксперт написал в своём блоге на портале Yahoo, что в этих овощах содержится множество сильных антиоксидантных соединений. Одним из них является капсантин (экстракт паприки), который и отвечает за цвет красного перца и перца чили.

Капсантин — сильный антиоксидант, именно он повышает уровень "хорошего" холестерина, уничтожая "вредный". Зелёный болгарский перец таким свойством не обладает, поскольку недостаточно зрелый. Ярко-красный оттенок плоды обретают спустя семь недель за счёт повышенного содержания капсантина и витамина С.

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А вот врач-остеопат Владимир Животов отмечает, что красный перец стимулирует рост волос и регенерацию тканей, поскольку ускоряет метаболизм.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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