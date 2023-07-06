Что есть и чем пользоваться, чтобы загар держался дольше: Советы эксперта

Многие мечтают о получении идеального и ровного загара и часто интересуются, как сохранить его на долгое время и придать коже сияющий вид после нахождения на солнце. На этот вопрос в беседе с Лайфом ответила нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

Томаты не только принесут пользу вашему здоровью, но и сохранят стойкий загар. Фото © Unsplash

Одним из таких "волшебных" продуктов эксперт назвала томаты. По её словам, они богаты витаминами и минералами, которые способствуют укреплению иммунитета. При этом самым ценным элементом в овоще она назвала ликопин, который усиливает защитные свойства кожи от ультрафиолета и предотвращает развитие рака.

Также эксперт посоветовала делать домашние маски для лица после загара. Для этого подойдёт, например, огурец. Его нужно растереть на тёрке, положить эту массу в холодильник на несколько минут. Нанесение освежающей маски поможет коже успокоиться после воздействия солнца.

"Подрумянить кожу" смогут также болгарский перец, дыня и абрикосы. Фото © Unsplash

"Главное, не экспериментируйте с народными средствами. На самом деле молочка, как сливочное масло и сметана, не помогает коже восстановиться, а только сильнее раздражает её", — подчеркнула Свиридова.

Также она посоветовала есть продукты-каротиноиды. Например, морковь поможет коже обрести естественное сияние без косметики. "Подрумянить кожу" смогут также болгарский перец, дыня и абрикосы. Можно не только есть эти продукты в твёрдом виде, но также делать из них соки и смузи, ежедневно чередуя компоненты.

После отдыха на солнце освежитесь и примите холодный душ: вода щадящей температуры поможет травмированной прямыми лучами коже. Фото © Unsplash

Ещё один совет от эксперта — принять прохладный душ после отдыха на солнце: вода щадящей температуры до 20 градусов поможет травмированной прямыми лучами коже. Особенно он необходим, если чувствуете, что получили солнечный ожог. В этом случае также следует избегать обезвоживания и пить много жидкости.

Кроме того, на состояние кожи после загара влияет рыба, которая содержит много фосфора, кальция, йода и других полезных веществ, ценных для костей, мышц и зубов. Помимо этого, в рыбе есть антиоксиданты, нейтрализующие вредное действие ультрафиолетовых лучей солнца. Блюда с ней помогут получить ровный загар с заботой о здоровье кожи.