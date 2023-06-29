Кардиолог рассказала, как перебороть ломку после отказа от сахара

Сахар — это наркотик, который по степени зависимости сильнее кокаина. Об этом россиянам напомнила кардиолог Ольга Бокерия. Она рассказала, что в ходе одного из исследований животным давали сахар и кокаин, пытаясь вызвать у них зависимость, а через некоторое время, когда подопытным предоставлялся выбор, они всегда выбирали сахар.

Когда человек начинает ограничивать сахар, объясняет врач, у него появляется синдром отмены. Он проявляется слабостью, вялостью, головными болями, иногда ажитацией, тревогой, агрессией, плохим настроением. Этот процесс занимает примерно пять-семь дней, но после этого, утверждает Бокерия, вы почувствуете себя намного лучше.

"Восстановится психическая сфера, уменьшатся отёчность, газообразование, вес снизится, или появится тенденция. Также, вероятно, добавится энергии в течение дня, так как не будет выбросов инсулина и, соответственно, скачков глюкозы", — написала кардиолог в своём Telegram.

Врач советует изо всех сил постараться исключить рафинированный сахар — тот самый, который есть в выпечке, пирожных, конфетах и, собственно, сам сахар, который мы кладём в чай или кофе. Кроме того, нужно следить за скрытыми сахарами, читая этикетки с питательными веществами, — сахар появляется в неожиданных местах, таких как заправка для салатов, соусы (кетчуп, например), йогурт, соки и приправы.

"Полностью исключайте те виды пищи, которые готовятся с использованием кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (high fructose corn syrup) — этот подсластитель вызывает мощнейший выброс инсулина и резкое снижение сахара крови. В таких ситуациях очень быстро вновь возникает чувство голода, тянет на сладкое и возникает порочный круг. Разорвать его можно, только перестав употреблять эти продукты", — рекомендует врач.