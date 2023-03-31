Названы продукты, способные нормализовать уровень сахара в крови

Врач-диетолог Татьяна Филиппова рассказала о продуктах, которые помогут нормализовать уровень сахара в крови. Медик обратила внимание, что регулярное употребление быстрых углеводов, к примеру булочек, конфет и других сладостей, приводит к высоким скачкам инсулина, после чего в организме быстро появляется чувство голода. В результате человек начинает переедать и набирать лишний вес.

Диетолог Филиппова назвала продукты для нормализации уровня сахара в крови. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

А вот замедлить всасывание сахара в кровь, по словам специалиста, поможет клетчатка. Её врач рекомендует добавлять к каждому приёму пищи. В частности, клетчатка содержится в зелени, белокочанной капусте, огурцах и других свежих овощах, которые доступны круглый год. Также врач посоветовала обратить внимание на макароны из твёрдых сортов пшеницы и овсянку, которые имеют в составе грубую клетчатку.

"Ещё одной группой продуктов, которые также хорошо скажутся на усвоении сахаров, являются жиры. Отдавать предпочтение нужно растительным, а не животным жирам. Прежде всего это орехи и семечки. Орехов должно быть около 35 граммов, примерно горсть, а если мы говорим про семечки — то это одна столовая ложка в сутки", — объяснила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Филиппова.