Шашлыки и пикники в СССР: 10 фото традиционных блюд и семейных посиделок на природе

Шашлыки и пикники в СССР любили ничуть не меньше, чем сейчас. Причём семейные посиделки на природе устраивали в любое время года — хоть зимой, хоть летом! Собрали десять фотографий, которые были сделаны в период с 50-х по 80-е. Они точно разбудят в вашем сердце ностальгию и желание поскорее отправиться на пикник с самыми близкими.

1958 г. СССР. Туристы на привале у реки.

Как в СССР отдыхали на природе. Фото © Фотохроника ТАСС

Июнь 1966 г. СССР. Москва. Главный дирижёр и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Вероника Борисовна Дударова на отдыхе с семьёй.

Семейный отдых в Советском Союзе: как это было. Фото © ТАСС / Евгений Кассин

1969 г. СССР. Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, полковник Владимир Александрович Шаталов на отдыхе.

Шашлык обожали даже герои Советского Союза. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Ноябрь 1970 г. СССР. Грозненская область. Специалисты французской фирмы "Жекса" и западногерманской фирмы "Эделеану" во время пикника в выходной день.

В СССР к отдыху с компанией на природе приучали даже иностранцев. Фото © ТАСС / Рудольф Дик

Лето 1976 г. СССР. Кемеровская область. Семейный отдых на природе.

Ностальгия по СССР: как тогда отдыхали на природе. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

Август 1979 г. СССР. Иваново. Герой Социалистического Труда ткачиха Валентина Николаевна Голубева (на первом плане) на отдыхе с семьёй.

Походы, пикники и шашлыки — каким был отдых в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

Октябрь 1982 г. СССР. Магаданская область. Пикник после сбора брусники.

Чем досуг современного россиянина отличается от того, что был у граждан Союза. Фото © Фотохроника ТАСС / Юрий Ильенко

Июль 1984 г. СССР. Московская область. Москвичка Вера Щербакова во время дегустации шашлыка.

Традиции СССР, передавшиеся и нам: любовь к шашлыкам. Фото © Фотохроника ТАСС / Христофоров Валерий

Октябрь 1986 г. СССР. Московская область. Студенты факультета журналистики на уборке картошки.

Студенческие годы во времена Советского Союза: отличия и особенности. Фото © ТАСС / Анвар Галеев

Ноябрь 1989 г. СССР. Кишинёв. Члены спортклуба инвалидов во время прогулки на свежем воздухе.

Любимый досуг в СССР — отдых на природе. Фото © ТАСС / Сергей Воронин