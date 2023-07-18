Шашлыки и пикники в СССР: 10 фото традиционных блюд и семейных посиделок на природе
Ну кто не любит пикники! В СССР ездить на природу тоже обожали. Собрали 10 архивных кадров, которые не только это докажут, но и вдохновят выбраться на ближайших выходных за город кого угодно.
Шашлыки и пикники в СССР любили ничуть не меньше, чем сейчас. Причём семейные посиделки на природе устраивали в любое время года — хоть зимой, хоть летом! Собрали десять фотографий, которые были сделаны в период с 50-х по 80-е. Они точно разбудят в вашем сердце ностальгию и желание поскорее отправиться на пикник с самыми близкими.
1958 г. СССР. Туристы на привале у реки.
Как в СССР отдыхали на природе. Фото © Фотохроника ТАСС
Июнь 1966 г. СССР. Москва. Главный дирижёр и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Вероника Борисовна Дударова на отдыхе с семьёй.
Семейный отдых в Советском Союзе: как это было. Фото © ТАСС / Евгений Кассин
1969 г. СССР. Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, полковник Владимир Александрович Шаталов на отдыхе.
Шашлык обожали даже герои Советского Союза. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев
Ноябрь 1970 г. СССР. Грозненская область. Специалисты французской фирмы "Жекса" и западногерманской фирмы "Эделеану" во время пикника в выходной день.
В СССР к отдыху с компанией на природе приучали даже иностранцев. Фото © ТАСС / Рудольф Дик
Лето 1976 г. СССР. Кемеровская область. Семейный отдых на природе.
Ностальгия по СССР: как тогда отдыхали на природе. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин
Август 1979 г. СССР. Иваново. Герой Социалистического Труда ткачиха Валентина Николаевна Голубева (на первом плане) на отдыхе с семьёй.
Походы, пикники и шашлыки — каким был отдых в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Исаак Дынин
Октябрь 1982 г. СССР. Магаданская область. Пикник после сбора брусники.
Чем досуг современного россиянина отличается от того, что был у граждан Союза. Фото © Фотохроника ТАСС / Юрий Ильенко
Июль 1984 г. СССР. Московская область. Москвичка Вера Щербакова во время дегустации шашлыка.
Традиции СССР, передавшиеся и нам: любовь к шашлыкам. Фото © Фотохроника ТАСС / Христофоров Валерий
Октябрь 1986 г. СССР. Московская область. Студенты факультета журналистики на уборке картошки.
Студенческие годы во времена Советского Союза: отличия и особенности. Фото © ТАСС / Анвар Галеев
Ноябрь 1989 г. СССР. Кишинёв. Члены спортклуба инвалидов во время прогулки на свежем воздухе.
Любимый досуг в СССР — отдых на природе. Фото © ТАСС / Сергей Воронин
Шашлыки были не только способом отдыха, но и способом объединения семей и друзей. А пикники, хоть теперь мы ездим на них гораздо реже, всё равно остались частью нашей культуры. Сейчас как раз лето — пора собираться за город! Надеемся, эта подборка архивных снимков подняла вам настроение и вдохновила на организацию своих посиделок с шашлычком!
ТАСС / Христофоров Валерий / Рудольф Дик