7 диких привычек из СССР, которые портят жизнь современным россиянам

Времена давно изменились, а привычки времён СССР остались. Правда, если раньше, в период тотального дефицита, они помогали безбедному существованию, то сейчас, когда полки магазинов ломятся от товаров, советские навыки выживания кажутся дикими и устаревшими. Что было присуще гражданам Советов и от чего нужно скорее избавиться сейчас, так как это только мешает?

1. Привычка ничего не выбрасывать, а хранить на всякий случай

Одной из вредных привычек СССР является синдром Плюшкина. Фото © Shutterstock

У людей, живших во времена СССР, плюшкинизм развит до максимального уровня. Никакие вещи — старые, сломанные, морально устаревшие — не выбрасывались. Игрушки, одежда, неисправная техника, старые газеты и журналы — абсолютно всё вместо мусорного ведра отправлялось в гараж, на балкон, антресоли, шкафы и лежало там долгие годы. А у некоторых и до сих пор. Сейчас, конечно, в такой чрезмерной бережливости уже нужды нет. Но большинство современных россиян, наученных родителями из СССР, продолжают засорять пространство вокруг себя.

2. Привычка хранить в серванте красивую посуду

Серванты, наполненные красивой посудой, имелись в доме каждой уважающей себя хозяйки. Хрусталь, фарфор, тарелочки, бокалы, чайные и кофейные сервизы. И главное, это было их единственное назначение — стоять и украшать комнату. Изредка посуда, конечно, видела свет, но только по самым большим праздникам. После чего мылась и тут же возвращалась обратно. У некоторых живших в СССР до сих пор так. И, представляете, этими тарелками и чашками всё ещё нельзя пользоваться. А вдруг разобьются?

3. Привычка зависеть от чужого мнения

Постороннее одобрение могло быть важнее собственных чувств. Фото © ТАСС / Владимир Зинин, Валентин Мастюков

В период коллективизма каждый знал всю подноготную своего соседа и не забывал открыто осуждать "неправильное" поведение. Времена, когда мнение тёти Мани из дома на другом краю города волновало сильнее, чем собственное, давно изменились. Так почему мы продолжаем зависеть от того, что окружающие о нас подумают? Это не значит, что следует бросаться во все тяжкие и бегать голышом по улицам. Однако следует помнить: наша жизнь принадлежит только нам. И что там говорят бабки под окнами, уж точно волновать никого не должно.

4. Привычка накрывать столы клеёнкой

В СССР клеёнка была чудо-средством для всего. Она лежала на каждом столе, полках, в шкафу, холодильнике, у кого-то даже на стенах. Мол, убрал — и всё чисто. Пульт от телевизора — обязательно в полиэтиленовом пакете. При этом ещё и цвета просто вырвиглазные. Для красоты, конечно же. Вот только красоты в этом никакой нет. И если у вас ещё где-то на столе или тумбочке остался этот пережиток прошлого, немедленно от него избавьтесь.

5. Привычка носить дома старую одежду

Привычка не выкидывать старую одежду, а делать её домашней, была присуща жителям СССР. Фото © ТАСС / Николай Адамович, Иван Куртов

Раньше вещи не выбрасывались, пока не доживали до последнего своего вздоха. Касалось это и одежды. Если в штанах стыдно выходить на улицу, значит, можно носить дома. Однако если даже неловко открыть дверь, когда приходят гости, нужно отвезти брюки в огород. Ну а потом остаётся их уже только сжечь. С одной стороны, конечно, такая бережливость очень помогала в советские времена. Однако сейчас магазины одежды буквально на каждом шагу, да и цены в них не заоблачные. Можно позволить себе по комплекту и на выход, и для дома. А вот уж эту жуткую советскую привычку "это костюм на смерть, в нём меня и похороните" пора давно выбить из головы. Живём, чтобы жить, а не чтобы умирать!

6. Привычка откладывать новые вещи на потом

Привычка из СССР, прямо вытекающая из предыдущего пункта. Наши бабушки, дедушки и родители новые вещи, конечно, покупали. Порой с большим трудом, но удавалось оторвать желанную сумочку, кошелёк или костюм. Вот только тут же начать использовать полученный предмет не спешили. Пусть полежит, пока старый совсем не выйдет из годности. А то, что и новый потеряет вид и ценность, никого не волновало.

7. Привычка жить согласно приметам

Советские люди очень сильно верили в народные приметы и следовали им. Фото © ТАСС / Валерий Корчин

Суеверия и приметы пришли к нам из далёких языческих времён. Однако в период СССР закрепились в сознании молодёжи намертво. Да так, что передались и следующему поколению. Иногда мы даже не задумываемся, почему делаем или не делаем что-то, — просто так воспитали. Многие до сих пор не передают деньги через порог и из рук в руки, сидят на дорожку, не убирают крошки со стола рукой и шугают бедных чёрных котов, которым не повезло оказаться на их пути. И много ещё подобных вещей — всё это тоже привычки, передавшиеся по наследству современным россиянам.