7 детских сладостей из СССР, которые сейчас под запретом Оглавление Карамель "Раковая шейка" Ириски "Фруктовые" Карамель "Дунькина радость" Конфеты "Грильяж" Разноцветный горошек Халва Пирожное "Корзинка" Почему в СССР дети ели эти сладости каждый день, а современным детям их ни в коем случае нельзя. 239204 239204 Почему в СССР дети ели эти сладости каждый день, а современным детям их ни в коем случае нельзя. Обложка © ТАСС / Владимир Яцин

В СССР мало думали о вреде сахара и лишних калорий. Впрочем, толстых детей всё равно было мало — энергию тратили в активных дворовых играх и на занятиях в спортивных секциях. Советская промышленность выпускала большое количество кондитерской продукции. Но несмотря на то что её большая часть производилась из натуральных продуктов, современные диетологи считают, что есть их нельзя ни в коем случае.

Карамель "Раковая шейка"

Карамель "Раковые шейки" на советском рекламном постере и в наши дни. Фото © Public Domain, © uniconf.ru

Рецепт этой конфеты был изобретён ещё в царские времена знаменитым русским кондитером Абрикосовым. Для её приготовления был нужен сахар, ваниль, картофельная патока и осадок из винных бочек — винно-каменная соль. После революции фабрика была национализирована и получила название фабрики имени Бабаева. Ассортимент сохранился. Ореховый вкус карамели очень нравился и детворе, и взрослым.

Популярностью в СССР пользовалась не только "Раковая шейка", но ещё и "Гусиные лапки", имевшие похожий вкус. Однако плюсы карамели перевешивались минусами — калорийность составляла больше 400 килокалорий, а сахар прилипал к зубам и вытаскивал из них некачественные пломбы. Если учесть, что в целом качество стоматологии в СССР хромало на обе ноги, то удовольствие получалось весьма сомнительным.

Ириски "Фруктовые"

Ириски "Фруктовые". Фото © Shutterstock

Кроме мягких и вкусных ирисок "Буратино" в СССР производили ещё несколько сортов ириса. Самым "убойным" был ирис "Фруктовый". Это была липкая, очень твёрдая масса тёмно-коричневого цвета, поделенная на квадратики, каждый из которых был завёрнут в бумажный фантик.

Кажется, в советской промышленности не было ничего, способного сравниться с этим ирисом по твёрдости и липкости. Им можно было запросто склеить челюсти так, что разомкнуть их было невозможно. Пломбы говорили до свидания даже в только что пролеченных зубах. Да что там пломбы, о такой ирис можно было запросто сломать зуб!

Карамель "Дунькина радость"

Карамель "Дунькина радость". Фото © Shutterstock

Ещё одной угрозой красивой улыбке советского человека была карамель "Подушечки". В жару эти присыпанные сахаром конфеты таяли на витринах магазинов и слипались в огромные комки. Сладость продавалась на вес даже в самых отдалённых деревнях и посёлках нашей необъятной родины.

По идее, внутри конфет должна была быть начинка из повидла, однако так бывало не всегда. Некоторые экземпляры достигали твёрдости базальта. Легкомысленный школьник пытался лихо раскусить подушечку, чтобы добраться до повидла, но хватался за щёку и утром бежал со сломанным зубом к врачу. У стоматолога с любителями сладостей не церемонились и зуб часто удаляли.

Про подушечку в СССР даже ходил анекдот, в котором лектор, приехавший в глухую деревню, лихо рассказывал труженикам об освоении далекого космоса, но его перебивал местный тракторист. "Всё, что ты рассказываешь, и так понятно. Ты лучше нам расскажи, как в конфеты-подушечки повидло попадает!"

Самым любимым лакомством у народа была карамель, обсыпанная какао. Но в деревнях и в лесу в ход шло всё — и розовая с сахаром, и полосатая, и даже самая дешёвая — белая с фруктовой начинкой. Названий у неё было много. Изделия одних фабрик называли "Карамель в сахаре", изделия других — "Плодово-ягодный букет". В народе её метко прозвали "Дунькина радость" — за дешевизну и непритязательный вид. Мол, только деревенская Дунька и будет довольна таким подарком. Деревенские Дуньки между тем были практичны и предпочли бы в качестве презента что-нибудь подороже.

Конфеты "Грильяж"

Конфеты "Грильяж". Фото © Shutterstock

Конфеты "Грильяж" можно было считать ещё одним верным поставщиком пациентов к стоматологам. Под тонкой шоколадной глазурью скрывалась начинка с орехами, которая была твёрже алмаза. Сосать конфету было невозможно — она была огромной. Откусить от неё тоже было невозможно — из-за твёрдости. Наверное, это была одна из немногих сластей, которую дети СССР старались оставить в вазочке. Зато ею восторгались дамы: "Ах! Грильяж!" Возможно, основным достоинством этих конфет были цена и эстетичность — они всегда имели яркие, красивые обёртки.

Разноцветный горошек

Разноцветный горошек. Фото © Shutterstock

Цветной горошек, состоявший почти полностью из одного сахара и покрытый цветной глазурью, был очень странным лакомством. Раскусить его было почти невозможно, а держать во рту до полного растворения трудно — он норовил проскользнуть в горло. Сейчас бы такое лакомство сочли опасным — ребёнок мог по неосторожности его вдохнуть. Но тогда о таком даже не задумывались. Был горошек и более мягкий, вкусный, но он был дороже.

Халва

Жестяные советские банки из под халвы. Фото © Avito.ru, © Shutterstock

Халва была любимым десертом во многих советских семьях. Она пришла к нам с Востока, да так и осталась на столах. В СССР ценилась рыхлая, сладкая халва. Но изготовление такой халвы требовало использования солодкового корня. Возможно, в СССР был недостаток такого сырья. Поэтому часто на столы попадала более плотная халва, которая прилипала к зубам и склеивала челюсти. Калорийность у неё была высокой — до 600 килокалорий. Питательность объяснялась наличием растительных жиров подсолнечника и обилием сахара. Юные спортсмены, для которых вес был важен — борцы и боксёры, отказывались от такого десерта в первую очередь. Он и сейчас вреден для тех, кто имеет лишний вес.

Пирожное "Корзинка"

Пирожное "Корзинка". Фото © Shutterstock

Пирожное "Корзинка" стоило в СССР 22 копейки — это была стандартная цена почти для всех пирожных. Выглядела она на витрине изумительно. В центре пирожное украшала розовая розочка, по краям её окаймляли зелёные листики, а внутри было повидло.

Но на деле это было настоящее разочарование. Все украшения десерта делались даже не из сливочного масла, а из маргарина с использованием пищевых красителей. Пирожное было очень жирным, и мало кто из детей мог его доесть. Это был настоящий удар по юной печени! Самые догадливые выкидывали жир и вылизывали повидло, закусывая несладкой корзинкой. Всё это следовало сделать, пока не видят родители, иначе можно было получить на орехи "за разбазаривание денег". И никого не волновало, что от большого количества жира и сахара ребёнка будет потом подташнивать. А вот нечего было просить!

Сейчас такое пирожное делают, но по другой рецептуре, используя взбитый яичный белок или йогурт и сахар. Тоже вредно, но всё же не так, как в советское время.

Авторы Майя Новик