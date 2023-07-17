Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июля 2023, 06:00
111544

Традиции и стиль советских свадеб на 10 живых фотографиях той эпохи

Оглавление
Ноябрь 1965 года. Гости поднимают тост за здоровье молодожёнов
Традиции советских свадеб
Апрель 1972 года. Гости свадьбы во время застолья
Не обходили стороной радости бракосочетания и посёлки
Фотографии со свадеб СССР — так выглядит ностальгия
Автомобиль молодожёнов во время свадьбы строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции
Свадьба простых советских рабочих
Новобрачные с родственниками и гостями у подъезда одного из жилых домов города
Студенты в СССР тоже нередко играли свадьбы, и вот как это было
Свадьба водителя совхоза "Фёдоровское"

В Советском Союзе свадьба была одним из самых важных событий в жизни молодожёнов. Она была не только долгожданным праздником, но и символизировала начало новой жизни вместе.

Изучили фотоархивы за прошлые десятилетия и нашли десять живых фотографий с самых обычных свадеб. Может быть, среди кадров вы узнаете и своих родственников. Или нет. Но одно останется неизменным — приступ доброй ностальгии вам точно обеспечен!

Ноябрь 1965 года. Гости поднимают тост за здоровье молодожёнов

Как отмечали свадьбы в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

Как отмечали свадьбы в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

Традиции советских свадеб

Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Август 1971 года. Слесарь вагонного депо станции Брянск Александр Сухарцев и нормировщица Брянского завода дорожных машин Татьяна Григорьева во время возложения цветов у Вечного огня после церемонии в Доме бракосочетаний.

Апрель 1972 года. Гости свадьбы во время застолья

Особенности свадеб Советского Союза. Фото © Фотохроника ТАСС

Особенности свадеб Советского Союза. Фото © Фотохроника ТАСС

Не обходили стороной радости бракосочетания и посёлки

Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Сентябрь 1974 года. Новобрачные Любовь и Алексей Татариновы во время своей свадьбы в посёлке строителей БАМа Магистральном в Казачинско-Ленском районе на западном участке Байкало-Амурской магистрали.

Фотографии со свадеб СССР — так выглядит ностальгия

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Ноябрь 1976 года. Регистрация брака строителей Нижнекамской гидроэлектростанции во Дворце бракосочетаний в Набережных Челнах.

Автомобиль молодожёнов во время свадьбы строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции

Июль 1977 года. СССР. Красноярский край. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Июль 1977 года. СССР. Красноярский край. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Свадьба простых советских рабочих

Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

Апрель 1979 года. СССР. Амурская область. Тында. Водитель автобазы Управления строительства пути "БАМстройпуть" Александр Кошуков и повар детского комбината "Алёнушка" Галина Кошукова с друзьями и родственниками после церемонии регистрации брака.

Новобрачные с родственниками и гостями у подъезда одного из жилых домов города

Октябрь 1980 года. Амурская область. Тында. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Октябрь 1980 года. Амурская область. Тында. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Студенты в СССР тоже нередко играли свадьбы, и вот как это было

Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин, Какабай Назаров

Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин, Какабай Назаров

Сентябрь 1984 года. Молодая супружеская пара студент Туркменского государственного университета имени М. Горького Мяты Мурадов с супругой Шерин.

Свадьба водителя совхоза "Фёдоровское"

Январь 1986 года. Светлана Семёнова и Игорь Фёдоров. Фото © ТАСС / Иван Куртов

Январь 1986 года. Светлана Семёнова и Игорь Фёдоров. Фото © ТАСС / Иван Куртов

Эти фотографии помогают вспомнить, как проходили свадьбы в СССР, какие традиции существовали и как они отличались от сегодняшних. У каждой фотографии своя история, каждая передаёт уникальный дух той эпохи. Но что более важно — любая из них напоминает о том самом главном празднике в жизни семьи, который прошёл ещё в совсем другой стране, а любовь живёт до сих пор.

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
BannerImage

Молодожёны на Красной площади, Москва, 1986 год. Обложка © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG

Сергей Трофимов
  • Wow
  • СССР
  • Ностальгия
  • Общество
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar