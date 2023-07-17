Традиции и стиль советских свадеб на 10 живых фотографиях той эпохи

Изучили фотоархивы за прошлые десятилетия и нашли десять живых фотографий с самых обычных свадеб. Может быть, среди кадров вы узнаете и своих родственников. Или нет. Но одно останется неизменным — приступ доброй ностальгии вам точно обеспечен!

Ноябрь 1965 года. Гости поднимают тост за здоровье молодожёнов

Как отмечали свадьбы в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

Традиции советских свадеб

Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Август 1971 года. Слесарь вагонного депо станции Брянск Александр Сухарцев и нормировщица Брянского завода дорожных машин Татьяна Григорьева во время возложения цветов у Вечного огня после церемонии в Доме бракосочетаний.

Апрель 1972 года. Гости свадьбы во время застолья

Особенности свадеб Советского Союза. Фото © Фотохроника ТАСС

Не обходили стороной радости бракосочетания и посёлки

Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Сентябрь 1974 года. Новобрачные Любовь и Алексей Татариновы во время своей свадьбы в посёлке строителей БАМа Магистральном в Казачинско-Ленском районе на западном участке Байкало-Амурской магистрали.

Фотографии со свадеб СССР — так выглядит ностальгия

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Ноябрь 1976 года. Регистрация брака строителей Нижнекамской гидроэлектростанции во Дворце бракосочетаний в Набережных Челнах.

Автомобиль молодожёнов во время свадьбы строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции

Июль 1977 года. СССР. Красноярский край. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Свадьба простых советских рабочих

Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

Апрель 1979 года. СССР. Амурская область. Тында. Водитель автобазы Управления строительства пути "БАМстройпуть" Александр Кошуков и повар детского комбината "Алёнушка" Галина Кошукова с друзьями и родственниками после церемонии регистрации брака.

Новобрачные с родственниками и гостями у подъезда одного из жилых домов города

Октябрь 1980 года. Амурская область. Тында. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Студенты в СССР тоже нередко играли свадьбы, и вот как это было

Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин, Какабай Назаров

Сентябрь 1984 года. Молодая супружеская пара — студент Туркменского государственного университета имени М. Горького Мяты Мурадов с супругой Шерин.

Свадьба водителя совхоза "Фёдоровское"

Январь 1986 года. Светлана Семёнова и Игорь Фёдоров. Фото © ТАСС / Иван Куртов