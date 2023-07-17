Регион

Уведомления отключены

17 июля, 06:00

Традиции и стиль советских свадеб на 10 живых фотографиях той эпохи

В Советском Союзе свадьба была одним из самых важных событий в жизни молодожёнов. Она была не только долгожданным праздником, но и символизировала начало новой жизни вместе.

Изучили фотоархивы за прошлые десятилетия и нашли десять живых фотографий с самых обычных свадеб. Может быть, среди кадров вы узнаете и своих родственников. Или нет. Но одно останется неизменным — приступ доброй ностальгии вам точно обеспечен!

Ноябрь 1965 года. Гости поднимают тост за здоровье молодожёнов

Как отмечали свадьбы в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

Как отмечали свадьбы в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

Традиции советских свадеб

Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Фото © ТАСС / Исаак Рабинович

Август 1971 года. Слесарь вагонного депо станции Брянск Александр Сухарцев и нормировщица Брянского завода дорожных машин Татьяна Григорьева во время возложения цветов у Вечного огня после церемонии в Доме бракосочетаний.

Апрель 1972 года. Гости свадьбы во время застолья

Особенности свадеб Советского Союза. Фото © Фотохроника ТАСС

Особенности свадеб Советского Союза. Фото © Фотохроника ТАСС

Не обходили стороной радости бракосочетания и посёлки

Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Сентябрь 1974 года. Новобрачные Любовь и Алексей Татариновы во время своей свадьбы в посёлке строителей БАМа Магистральном в Казачинско-Ленском районе на западном участке Байкало-Амурской магистрали.

Фотографии со свадеб СССР — так выглядит ностальгия

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Ноябрь 1976 года. Регистрация брака строителей Нижнекамской гидроэлектростанции во Дворце бракосочетаний в Набережных Челнах.

Автомобиль молодожёнов во время свадьбы строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции

Июль 1977 года. СССР. Красноярский край. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Июль 1977 года. СССР. Красноярский край. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Свадьба простых советских рабочих

Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

Апрель 1979 года. СССР. Амурская область. Тында. Водитель автобазы Управления строительства пути "БАМстройпуть" Александр Кошуков и повар детского комбината "Алёнушка" Галина Кошукова с друзьями и родственниками после церемонии регистрации брака.

Новобрачные с родственниками и гостями у подъезда одного из жилых домов города

Октябрь 1980 года. Амурская область. Тында. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Октябрь 1980 года. Амурская область. Тында. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Студенты в СССР тоже нередко играли свадьбы, и вот как это было

Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин, Какабай Назаров

Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин, Какабай Назаров

Сентябрь 1984 года. Молодая супружеская пара студент Туркменского государственного университета имени М. Горького Мяты Мурадов с супругой Шерин.

Свадьба водителя совхоза "Фёдоровское"

Январь 1986 года. Светлана Семёнова и Игорь Фёдоров. Фото © ТАСС / Иван Куртов

Январь 1986 года. Светлана Семёнова и Игорь Фёдоров. Фото © ТАСС / Иван Куртов

Эти фотографии помогают вспомнить, как проходили свадьбы в СССР, какие традиции существовали и как они отличались от сегодняшних. У каждой фотографии своя история, каждая передаёт уникальный дух той эпохи. Но что более важно — любая из них напоминает о том самом главном празднике в жизни семьи, который прошёл ещё в совсем другой стране, а любовь живёт до сих пор.

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

Обложка ©

Молодожёны на Красной площади, Москва, 1986 год. Обложка © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG

Сергей Трофимов
  • Wow
  • ссср
  • Вдохновение и мотивация
  • Ностальгия
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров