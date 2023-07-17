Традиции и стиль советских свадеб на 10 живых фотографиях той эпохи
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В Советском Союзе свадьба была одним из самых важных событий в жизни молодожёнов. Она была не только долгожданным праздником, но и символизировала начало новой жизни вместе.
Изучили фотоархивы за прошлые десятилетия и нашли десять живых фотографий с самых обычных свадеб. Может быть, среди кадров вы узнаете и своих родственников. Или нет. Но одно останется неизменным — приступ доброй ностальгии вам точно обеспечен!
Ноябрь 1965 года. Гости поднимают тост за здоровье молодожёнов
Как отмечали свадьбы в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС
Традиции советских свадеб
Фото © ТАСС / Исаак Рабинович
Август 1971 года. Слесарь вагонного депо станции Брянск Александр Сухарцев и нормировщица Брянского завода дорожных машин Татьяна Григорьева во время возложения цветов у Вечного огня после церемонии в Доме бракосочетаний.
Апрель 1972 года. Гости свадьбы во время застолья
Особенности свадеб Советского Союза. Фото © Фотохроника ТАСС
Не обходили стороной радости бракосочетания и посёлки
Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко
Сентябрь 1974 года. Новобрачные Любовь и Алексей Татариновы во время своей свадьбы в посёлке строителей БАМа Магистральном в Казачинско-Ленском районе на западном участке Байкало-Амурской магистрали.
Фотографии со свадеб СССР — так выглядит ностальгия
Фото © ТАСС / Борис Клипиницер
Ноябрь 1976 года. Регистрация брака строителей Нижнекамской гидроэлектростанции во Дворце бракосочетаний в Набережных Челнах.
Автомобиль молодожёнов во время свадьбы строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции
Июль 1977 года. СССР. Красноярский край. Фото © ТАСС / Роман Денисов
Свадьба простых советских рабочих
Фото © ТАСС / Виктор Мариковский
Апрель 1979 года. СССР. Амурская область. Тында. Водитель автобазы Управления строительства пути "БАМстройпуть" Александр Кошуков и повар детского комбината "Алёнушка" Галина Кошукова с друзьями и родственниками после церемонии регистрации брака.
Новобрачные с родственниками и гостями у подъезда одного из жилых домов города
Октябрь 1980 года. Амурская область. Тында. Фото © ТАСС / Александр Чумичев
Студенты в СССР тоже нередко играли свадьбы, и вот как это было
Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин, Какабай Назаров
Сентябрь 1984 года. Молодая супружеская пара — студент Туркменского государственного университета имени М. Горького Мяты Мурадов с супругой Шерин.
Свадьба водителя совхоза "Фёдоровское"
Январь 1986 года. Светлана Семёнова и Игорь Фёдоров. Фото © ТАСС / Иван Куртов
Эти фотографии помогают вспомнить, как проходили свадьбы в СССР, какие традиции существовали и как они отличались от сегодняшних. У каждой фотографии своя история, каждая передаёт уникальный дух той эпохи. Но что более важно — любая из них напоминает о том самом главном празднике в жизни семьи, который прошёл ещё в совсем другой стране, а любовь живёт до сих пор.
Молодожёны на Красной площади, Москва, 1986 год. Обложка © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG