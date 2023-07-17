Глава Крыма Сергей Аксëнов прокомментировал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту после чрезвычайного происшествия. Видеообращение руководителя региона опубликовано в его телеграм-канале.

Аксёнов дал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту. Видео © t.me / Аксёнов Z 82

По словам Аксёнова, движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 09:00. Расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 09:00.