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17 июля, 04:09
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Аксёнов дал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту

Аксёнов: Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00

Глава Крыма Сергей Аксëнов прокомментировал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту после чрезвычайного происшествия. Видеообращение руководителя региона опубликовано в его телеграм-канале.

Аксёнов дал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту. Видео © t.me / Аксёнов Z 82

По словам Аксёнова, движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 09:00. Расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 09:00.

О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы.

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту

Напомним, о ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но пока не известно, что именно произошло. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке. А в Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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