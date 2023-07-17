Аксёнов дал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту
Аксёнов: Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00
Глава Крыма Сергей Аксëнов прокомментировал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту после чрезвычайного происшествия. Видеообращение руководителя региона опубликовано в его телеграм-канале.
Аксёнов дал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту. Видео © t.me / Аксёнов Z 82
По словам Аксёнова, движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 09:00. Расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 09:00.
О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы.
Напомним, о ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но пока не известно, что именно произошло. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке. А в Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост.
Кадр видео t.me / Аксёнов Z 82