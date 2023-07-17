На Кубани сформировали оперштаб после ЧП на Крымском мосту

В Темрюкском районе Краснодарского края создан оперативный штаб для помощи людям в пробке у Крымского моста после ЧП. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"По моему поручению на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту", — написал он в телеграм-канале.

Кондратьев добавил, что краснодарские власти держат связь с коллегами из Крыма.