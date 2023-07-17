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17 июля, 03:04
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На Кубани сформировали оперштаб после ЧП на Крымском мосту

Кондратьев: В Темрюкском районе создан оперштаб после ЧП на Крымском мосту

В Темрюкском районе Краснодарского края создан оперативный штаб для помощи людям в пробке у Крымского моста после ЧП. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"По моему поручению на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту", — написал он в телеграм-канале.

Кондратьев добавил, что краснодарские власти держат связь с коллегами из Крыма.

Аксёнов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП

Аксёнов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП

О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По данным СМИ, в результате есть погибшие и пострадавшие, однако, что именно произошло, пока не известно.

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t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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