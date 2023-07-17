Аксёнов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП
Жителям и гостям Крыма следует воздержаться от поездок через Крымский мост после случившегося чрезвычайного происшествия. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — написал Аксёнов в телеграм-канале.
Скорые на Крымском мосту после ЧП. Видео © t.me / SHOT
В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что туристам будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка. По его словам, власти планируют сухопутный маршрут.
О ЧП на Крымском мосту стало известно рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По данным СМИ, в результате есть погибшие и пострадавшие, однако, что именно произошло, пока не известно.
Кадр видео t.me / SHOT