Аксёнов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП

Жителям и гостям Крыма следует воздержаться от поездок через Крымский мост после случившегося чрезвычайного происшествия. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Скорые на Крымском мосту после ЧП. Видео © t.me / SHOT

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что туристам будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка. По его словам, власти планируют сухопутный маршрут.