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17 июля, 01:31
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Движение на Крымском мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия

На Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как он уточнил в телеграм-канале, ЧП случилось в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

"Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", — написал Аксёнов.

Число машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани выросло до 1,4 тыс.

Число машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани выросло до 1,4 тыс.

А ранее Аксёнов рассказал, кто отвечает за проезд по Крымскому мосту. По его словам, приоритетом в данном случае является безопасность.

Обложка ©

t.me / Марат Хуснуллин

Артур Лапсаков
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