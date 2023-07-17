Движение на Крымском мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия

На Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как он уточнил в телеграм-канале, ЧП случилось в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

"Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", — написал Аксёнов.