Регион

Уведомления отключены

16 июля, 08:40

Число машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани выросло до 1,4 тыс.

Количество автомобилей, застрявших в многокилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани, насчитывает уже порядка 1,4 тысячи. Это следует из данных телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация".

"В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Время ожидания более четырёх часов", — говорится в сообщении телеграм-канала, где можно узнать всю актуальную информацию о ситуации на подъездах к объекту.

К сегодняшнему утру там собралось уже около тысячи авто. По данным на 7:00 время ожидания составляло около трёх часов. При этом со стороны Керчи затруднения в движении нет.

В Кремле прокомментировали массовые пробки на Крымском мосту

В Кремле прокомментировали массовые пробки на Крымском мосту

Многокилометровые пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали образовываться ещё в начале месяца. Причиной жутких заторов стали желающие попасть на полуостров туристы, из-за которых увеличилось время проверки провозимого багажа. 1 июля Минтранс зафиксировал увеличение трафика на 40%, после чего ситуация стала лишь ухудшаться. Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, инцидент с заторами перед Крымским мостом — зона ответственности федеральных властей.

Обложка ©

ТАСС / Роман Соколов

Николь Вербер
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров