Число машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани выросло до 1,4 тыс.
Количество автомобилей, застрявших в многокилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани, насчитывает уже порядка 1,4 тысячи. Это следует из данных телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация".
"В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Время ожидания более четырёх часов", — говорится в сообщении телеграм-канала, где можно узнать всю актуальную информацию о ситуации на подъездах к объекту.
К сегодняшнему утру там собралось уже около тысячи авто. По данным на 7:00 время ожидания составляло около трёх часов. При этом со стороны Керчи затруднения в движении нет.
Многокилометровые пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали образовываться ещё в начале месяца. Причиной жутких заторов стали желающие попасть на полуостров туристы, из-за которых увеличилось время проверки провозимого багажа. 1 июля Минтранс зафиксировал увеличение трафика на 40%, после чего ситуация стала лишь ухудшаться. Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, инцидент с заторами перед Крымским мостом — зона ответственности федеральных властей.
ТАСС / Роман Соколов