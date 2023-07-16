Число машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани выросло до 1,4 тыс.

Количество автомобилей, застрявших в многокилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани, насчитывает уже порядка 1,4 тысячи. Это следует из данных телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация".

"В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Время ожидания более четырёх часов", — говорится в сообщении телеграм-канала, где можно узнать всю актуальную информацию о ситуации на подъездах к объекту.

К сегодняшнему утру там собралось уже около тысячи авто. По данным на 7:00 время ожидания составляло около трёх часов. При этом со стороны Керчи затруднения в движении нет.