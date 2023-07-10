В Кремле прокомментировали массовые пробки на Крымском мосту
Песков: Правила безопасности на Крымском мосту исключают бесконтрольное движение
Полностью бесконтрольное движение автомобилей по Крымскому мосту пока невозможно в связи с требованиями безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пробки на подъезде к объекту.
Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос подробно обсуждался на совещании президента России Владимира Путиным с правительством, на котором в том числе говорили о важности обеспечения безопасности данной транспортной артерии.
"И, обеспечивая безопасность, невозможно полностью сделать бесконтрольным движение. Поэтому, да, определённые издержки есть и будут, но принимаются меры для того, чтобы эти издержки минимизировать и обеспечить все удобства для граждан, для наших туристов", — сказал Песков журналистам.
Вместе с тем он отметил, что образующиеся заторы "не имеют перманентного характера", а могут держаться пару дней и сходить на нет. По словам пресс-секретаря президента, как правило пробки увеличиваются к концу недели, когда растёт трафик, а уменьшаются в начале и середине недели.
Напомним, 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани начал образовываться затор. Как заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, в этот день зафиксировали увеличение трафика на 40%. Причиной огромной пробки стало число людей, которые хотели попасть на полуостров, что, в свою очередь, повлияло на время проверки провозимого багажа. На сегодняшний день многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту продолжает расти. Утром там собралось уже более 800 авто, затем их число превысило 1200.
ТАСС / Юрий Березнюк