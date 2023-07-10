В Кремле прокомментировали массовые пробки на Крымском мосту

Полностью бесконтрольное движение автомобилей по Крымскому мосту пока невозможно в связи с требованиями безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пробки на подъезде к объекту.

Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос подробно обсуждался на совещании президента России Владимира Путиным с правительством, на котором в том числе говорили о важности обеспечения безопасности данной транспортной артерии.

"И, обеспечивая безопасность, невозможно полностью сделать бесконтрольным движение. Поэтому, да, определённые издержки есть и будут, но принимаются меры для того, чтобы эти издержки минимизировать и обеспечить все удобства для граждан, для наших туристов", — сказал Песков журналистам.

Вместе с тем он отметил, что образующиеся заторы "не имеют перманентного характера", а могут держаться пару дней и сходить на нет. По словам пресс-секретаря президента, как правило пробки увеличиваются к концу недели, когда растёт трафик, а уменьшаются в начале и середине недели.