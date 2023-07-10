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10 июля, 05:47

Многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту продолжает расти

Более 800 машин скопилось на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани

<p>Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста 2 июля. Обложка © ТАСС / Роман Соколов</p>

Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста 2 июля. Обложка © ТАСС / Роман Соколов

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края набирает обороты. В настоящее время там собралось уже более 800 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"В очереди со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов", — говорится в сообщении телеграм-канала, который публикует актуальную информацию о ситуации на подъездах к объекту.

При этом уточняется, что на подъезде со стороны Керчи затруднений на дорогах нет.

Лайф публикует видео с огромным смерчем у Крымского моста

Лайф публикует видео с огромным смерчем у Крымского моста

Напомним, ранее в Крыму силы ПВО сбили украинскую ракету. Глава республики Сергей Аксёнов уточнял, что повреждений и пострадавших в результате происшествия нет. После этого движение по мосту в обе стороны было приостановлено.

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани начал появляться 1 июля. Как сообщал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, было зафиксировано увеличение трафика на 40%. Причиной огромной пробки назвали большое число людей, желающих попасть на полуостров. Это, в свою очередь, увеличило время проверки провозимого багажа. При этом недавно пробка образовалась уже с другой стороны.

Николь Вербер
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