Многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту продолжает расти

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края набирает обороты. В настоящее время там собралось уже более 800 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"В очереди со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания — около четырёх часов", — говорится в сообщении телеграм-канала, который публикует актуальную информацию о ситуации на подъездах к объекту.

При этом уточняется, что на подъезде со стороны Керчи затруднений на дорогах нет.

Напомним, ранее в Крыму силы ПВО сбили украинскую ракету. Глава республики Сергей Аксёнов уточнял, что повреждений и пострадавших в результате происшествия нет. После этого движение по мосту в обе стороны было приостановлено.