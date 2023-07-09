Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об уничтожении на подлёте к Керчи силами ПВО крылатой ракеты. По его словам, повреждений и пострадавших в результате происшествия нет.

Крылатая ракета сбита на подлёте к Керчи. Видео © SHOT

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал глава региона в Telegram.