ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 09:21
6752

Крылатая ракета сбита на подлёте к Керчи

Аксёнов: В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об уничтожении на подлёте к Керчи силами ПВО крылатой ракеты. По его словам, повреждений и пострадавших в результате происшествия нет.

Крылатая ракета сбита на подлёте к Керчи. Видео © SHOT

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", написал глава региона в Telegram.

Украинский Су-27 сбит в ДНР
Украинский Су-27 сбит в ДНР

А ранее ВС России уничтожили беспилотник ВСУ, направлявшийся к закрытому автомобильному пункту пропуска Крупец на границе с Украиной. Он был сбит из стрелкового оружия.

BannerImage

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar