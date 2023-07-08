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Опубликовано 8 июля 2023, 12:10
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Украинский Су-27 сбит в ДНР

МО: ПВО ВС РФ сбила украинский Су-27 и перехватила шесть снарядов HIMARS в ДНР

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский Су-27 в ДНР, а также успешно перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", рассказал Конашенков.

Кроме того, 17 украинских БПЛА были уничтожены в районах населённых пунктов Верхнекаменка в ЛНР, Володина и Марьинка в ДНР, Остриковка, Мирное и Широкое в Запорожской области, Новая Каховка, Новая Маячка, Малокаховка и Ульяновка Херсонской области и Волфино в Сумской области.

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Ранее сегодня ведомство опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники. На них видно, как по бронемашине ВСУ наносит удар экипаж ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор".

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Wikipedia / Airwolfhound

Юрий Лысенко
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