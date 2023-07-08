Украинский Су-27 сбит в ДНР

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский Су-27 в ДНР, а также успешно перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — рассказал Конашенков.

Кроме того, 17 украинских БПЛА были уничтожены в районах населённых пунктов Верхнекаменка в ЛНР, Володина и Марьинка в ДНР, Остриковка, Мирное и Широкое в Запорожской области, Новая Каховка, Новая Маячка, Малокаховка и Ульяновка Херсонской области и Волфино в Сумской области.