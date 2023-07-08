Минобороны РФ показало, как "Аллигатор" точным ударом испепелил украинскую бронетехнику

Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадрами поделилась пресс-служба Минобороны РФ.

Экипаж Ка-52 уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Пресс-служба Минобороны

"Три, два, один, ноль... Прямое! Уходим", — слышатся на видео голоса военных в ходе радиопереговоров.

Как уточнили в оборонном ведомстве, после удара управляемой ракетой боекомплект бронемашины загорелся и сдетонировал, в результате чего бронетехника была полностью уничтожена.