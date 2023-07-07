ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 03:19
24187

Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пленных в зоне СВО

Штурмовики ЦВО разгромили превосходящие силы ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили превосходящее по численности украинское подразделение и взяли в плен пятерых бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об операции, выполненной штурмовиками Центрального военного округа (ЦВО), рассказали в Минобороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что штурмовики выполняли задачу под огнём пробраться к позициям мотострелков, доставить боеприпасы и средства противотанковой борьбы. При выполнении операции они обнаружили превосходящее по численности подразделение ВСУ, обороняющее опорный пункт.

"Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять боевиков взяли в плен и доставили их на позиции своего отряда", — приводит ТАСС заявление ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что за уничтожение превосходящих сил ВСУ и захват опорного пункта командир группы был награждён орденом Мужества, остальные штурмовики — медалями "За отвагу".

ВС РФ за сутки уничтожили до 165 военных ВСУ на двух направлениях
ВС РФ за сутки уничтожили до 165 военных ВСУ на двух направлениях

Ранее Минобороны показало, как российские вертолёты разнесли целую колонну бронетехники ВСУ. На видео попали наведение, пуск управляемых ракет по противнику и переговоры пилотов.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar