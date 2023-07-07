Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пленных в зоне СВО

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили превосходящее по численности украинское подразделение и взяли в плен пятерых бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об операции, выполненной штурмовиками Центрального военного округа (ЦВО), рассказали в Минобороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что штурмовики выполняли задачу под огнём пробраться к позициям мотострелков, доставить боеприпасы и средства противотанковой борьбы. При выполнении операции они обнаружили превосходящее по численности подразделение ВСУ, обороняющее опорный пункт.

"Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять боевиков взяли в плен и доставили их на позиции своего отряда", — приводит ТАСС заявление ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что за уничтожение превосходящих сил ВСУ и захват опорного пункта командир группы был награждён орденом Мужества, остальные штурмовики — медалями "За отвагу".