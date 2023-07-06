ВС РФ за сутки уничтожили до 165 военных ВСУ на двух направлениях

Российские военные за сутки уничтожили до 165 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства в ходе брифинга отметил, что на этих направлениях действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населённых пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе Урожайного ДНР и Дорожнянки Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 165 украинских военнослужащих, также были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker производства США, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица Caesar производства Франции и САУ "Гвоздика".