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Опубликовано 6 июля 2023, 11:49
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ВС РФ за сутки уничтожили до 165 военных ВСУ на двух направлениях

МО РФ: ВСУ потеряли до 165 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российские военные за сутки уничтожили до 165 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства в ходе брифинга отметил, что на этих направлениях действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населённых пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное Донецкой Народной Республики.

ВСУ за сутки потеряли до 385 солдат на Донецком фронте
ВСУ за сутки потеряли до 385 солдат на Донецком фронте

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе Урожайного ДНР и Дорожнянки Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 165 украинских военнослужащих, также были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker производства США, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица Caesar производства Франции и САУ "Гвоздика".

Ранее в Минобороны заявили, что до 130 военных и самоходную гаубицу "Гвоздика" потеряла украинская армия на Херсонском направлении.

ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районе Клещеевки
ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районе Клещеевки
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Vk / Минобороны России

Иван Косицын
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