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6 июля, 11:40

Отражено девять атак: ВСУ за сутки потеряли до 385 солдат на Донецком фронте

Минобороны: Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

Как уточнил Конашенков, атаки отражены в районе населённых пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой Народной Республики и Золотарёвка ЛНР. При этом потери ВСУ за минувшие сутки составили до 385 украинских военнослужащих, также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и две САУ Krab польского производства.

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Также Конашенков рассказал, что до 130 военных и самоходную гаубицу "Гвоздика" потеряла украинская армия на Херсонском направлении.

Обложка ©

Getty Images / Ercin Erturk

Иван Косицын
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