ВСУ за сутки потеряли до 385 солдат на Донецком фронте
Подразделения ВС РФ за 24 часа отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.
Как уточнил Конашенков, атаки отражены в районе населённых пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой Народной Республики и Золотарёвка ЛНР. При этом потери ВСУ за минувшие сутки составили до 385 украинских военнослужащих, также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и две САУ Krab польского производства.
Также Конашенков рассказал, что до 130 военных и самоходную гаубицу "Гвоздика" потеряла украинская армия на Херсонском направлении.
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