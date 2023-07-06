Конашенков заявил о гибели 130 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

До 130 военных и самоходную гаубицу "Гвоздика" потеряла украинская армия на Херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — сообщил генерал-лейтенант.