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Опубликовано 6 июля 2023, 11:19

Конашенков заявил о гибели 130 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

До 130 военных и самоходную гаубицу "Гвоздика" потеряла украинская армия на Херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — сообщил генерал-лейтенант.

Озвучены потери украинской армии на Херсонском направлении
Озвучены потери украинской армии на Херсонском направлении

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ на Херсонском направлении завершили уничтожение украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноимённого моста.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Марина Калегина
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