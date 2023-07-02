Российские военные уничтожили все подразделения ВСУ в районе Антоновского моста

Вооружённые силы РФ на Херсонском направлении завершили уничтожение украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноимённого моста. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста", — доложил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье.

Также за сутки в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777.