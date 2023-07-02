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Опубликовано 2 июля 2023, 10:37
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Российские военные уничтожили все подразделения ВСУ в районе Антоновского моста

Конашенков: Все подразделения ВСУ в районе Антоновского моста уничтожены

Вооружённые силы РФ на Херсонском направлении завершили уничтожение украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноимённого моста. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста", — доложил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье.

Также за сутки в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777.

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Накануне о зачистке территории у Антоновского моста от групп ВСУ сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, наши военные провели внезапную для противника атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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