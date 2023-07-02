Российские военные уничтожили все подразделения ВСУ в районе Антоновского моста
Конашенков: Все подразделения ВСУ в районе Антоновского моста уничтожены
Вооружённые силы РФ на Херсонском направлении завершили уничтожение украинских подразделений, высадившихся на острове Антоновский в районе одноимённого моста. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста", — доложил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье.
Также за сутки в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777.
Накануне о зачистке территории у Антоновского моста от групп ВСУ сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, наши военные провели внезапную для противника атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ