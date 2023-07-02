Силы ПВО РФ сбили украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области
Силы ПВО РФ за сутки сбили один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Машина рухнула на территории Запорожской области, доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.
Также силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, выпущенные украинской стороной из "Хаймарсов", и одну противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, за последние сутки российские войска уничтожили 14 дронов ВСУ в шести районах ДНР, двух районах ЛНР и возле села Куйбышево в Запорожской области.