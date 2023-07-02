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Опубликовано 2 июля 2023, 10:27

Силы ПВО РФ сбили украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области

Силы ПВО РФ за сутки сбили один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Машина рухнула на территории Запорожской области, доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.

Также силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, выпущенные украинской стороной из "Хаймарсов", и одну противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, за последние сутки российские войска уничтожили 14 дронов ВСУ в шести районах ДНР, двух районах ЛНР и возле села Куйбышево в Запорожской области.

Российские войска поразили хранилище топлива объединённой группировки ВСУ
Российские войска поразили хранилище топлива объединённой группировки ВСУ

Накануне Лайф сообщал, что российские войска нанесли групповой высокоточный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк".

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Wikipedia.org / Ministry of Deference of Ukraine

Максим Плетнёв
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