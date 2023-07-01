Российские войска поразили хранилище топлива объединённой группировки ВСУ

За сутки ВС РФ в ходе СВО поразили хранилище топлива объединённой группировки Вооружённых сил Украины "Запорожье". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Запорожья поражено хранилище топлива для военной техники объединённой группировки украинских войск "Запорожье", — отметил представитель ведомства.

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные группировки "Восток" обнаружили и уничтожили украинскую разведгруппу на Запорожском направлении.