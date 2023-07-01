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Регион
Опубликовано 1 июля 2023, 10:42

Российские войска поразили хранилище топлива объединённой группировки ВСУ

За сутки ВС РФ в ходе СВО поразили хранилище топлива объединённой группировки Вооружённых сил Украины "Запорожье". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Запорожья поражено хранилище топлива для военной техники объединённой группировки украинских войск "Запорожье", — отметил представитель ведомства.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные группировки "Восток" обнаружили и уничтожили украинскую разведгруппу на Запорожском направлении.

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Илья Суриков
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