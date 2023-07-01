ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июля 2023, 02:18
3841

Бойцы группировки "Восток" уничтожили разведгруппу ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные группировки "Восток" обнаружили и уничтожили украинскую разведгруппу на Запорожском направлении. Заявление озвучил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На Запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнём артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ. Понеся потери, противник отступил", — приводит слова Чехова РИА "Новости".

Кроме того, ВСУ потеряли и большое количество военной техники, продолжил Чехов. В частности, огнём гаубиц были ликвидированы автомобили с живой силой противника в районе Малой Токмачки, а противотанковой управляемой ракетой была уничтожена бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ в районе севернее села Жеребянки.

Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника на одном из направлений
Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника на одном из направлений

Ранее стало известно, что российский танк Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении боевую машину пехоты Bradley на дальности 9,5 километра.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar