Бойцы группировки "Восток" уничтожили разведгруппу ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные группировки "Восток" обнаружили и уничтожили украинскую разведгруппу на Запорожском направлении. Заявление озвучил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На Запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнём артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ. Понеся потери, противник отступил", — приводит слова Чехова РИА "Новости".

Кроме того, ВСУ потеряли и большое количество военной техники, продолжил Чехов. В частности, огнём гаубиц были ликвидированы автомобили с живой силой противника в районе Малой Токмачки, а противотанковой управляемой ракетой была уничтожена бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ в районе севернее села Жеребянки.