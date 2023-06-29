Минобороны: Российский танк Т-80 подбил БМП Bradley с расстояния 9,5 километра
Российский танк Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении боевую машину пехоты Bradley на дальности 9,5 километра. Об этом заявил наводчик-оператор танка с позывным Маэстро, слова которого привело Минобороны РФ.
По его словам, танк выдвинулся в район выполнения задачи, занял огневую позицию и поразил цель. В ведомстве указали, что БМП ВСУ была найдена с помощью разведывательного беспилотника, а разведчики корректировали огонь.
Ранее Лайф писал, что в США восхитились российской машиной, несущей хаос и смерть ВСУ. Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" — одна из причин, которые не позволяют бригадам ВСУ организованно наступать, отметил обозреватель Себастьен Роблин.