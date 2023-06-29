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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 04:59
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Минобороны: Российский танк Т-80 подбил БМП Bradley с расстояния 9,5 километра

Российский танк Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении боевую машину пехоты Bradley на дальности 9,5 километра. Об этом заявил наводчик-оператор танка с позывным Маэстро, слова которого привело Минобороны РФ.

По его словам, танк выдвинулся в район выполнения задачи, занял огневую позицию и поразил цель. В ведомстве указали, что БМП ВСУ была найдена с помощью разведывательного беспилотника, а разведчики корректировали огонь.

ВС РФ подавили около 30 позиций артиллеристов и миномётчиков ВСУ
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Ранее Лайф писал, что в США восхитились российской машиной, несущей хаос и смерть ВСУ. Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" — одна из причин, которые не позволяют бригадам ВСУ организованно наступать, отметил обозреватель Себастьен Роблин.

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Юлия Коновалова
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