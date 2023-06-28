В США восхитились российской машиной, несущей хаос и смерть ВСУ
19FortyFive: Система "Земледелие" — одна из главных проблем контрнаступления ВСУ
Российские системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" — одна из причин, которые не позволяют бригадам ВСУ организованно наступать. Об этом написал обозреватель издания 19FortyFive Себастьен Роблин.
Роблин отметил, что "Земледелие" управляется сапёрными подразделениями, а не артиллеристами. По мнению автора, эта несущая хаос и смерть ВСУ техника представляет самую прямую угрозу для украинского контрнаступления. Вполне вероятно, что она сыграла немалую роль в провальной бронетанковой атаке 47-й механизированной бригады ВСУ, которая случилась в начале июня под Малой Токмачкой. Тогда украинские военные отступили, бросив несколько танков Leopard 2 и 16 БМП Bradley.
Минные поля отлично выполняют задачу по сдерживанию любой атакующей силы, добавил автор колонки. Обычные мины могут приковать к месту Leopard 2, который весит 70 тонн и готов выдержать в лоб попадание сложных противотанковых снарядов.
Вчера Минобороны поделилось видео, на котором видно, как американский броневик Oshkosh подорвался на мине. После попадания колонны в ловушку российских морпехов солдаты ВСУ бросились убегать.