Регион

Уведомления отключены

28 июня, 17:57

В США восхитились российской машиной, несущей хаос и смерть ВСУ

19FortyFive: Система "Земледелие" — одна из главных проблем контрнаступления ВСУ

<p>Российские системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Фото ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong>ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Российские системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" — одна из причин, которые не позволяют бригадам ВСУ организованно наступать. Об этом написал обозреватель издания 19FortyFive Себастьен Роблин.

Роблин отметил, что "Земледелие" управляется сапёрными подразделениями, а не артиллеристами. По мнению автора, эта несущая хаос и смерть ВСУ техника представляет самую прямую угрозу для украинского контрнаступления. Вполне вероятно, что она сыграла немалую роль в провальной бронетанковой атаке 47-й механизированной бригады ВСУ, которая случилась в начале июня под Малой Токмачкой. Тогда украинские военные отступили, бросив несколько танков Leopard 2 и 16 БМП Bradley.

Минные поля отлично выполняют задачу по сдерживанию любой атакующей силы, добавил автор колонки. Обычные мины могут приковать к месту Leopard 2, который весит 70 тонн и готов выдержать в лоб попадание сложных противотанковых снарядов.

В Москве на железнодорожной станции обнаружили предмет, похожий на мину

В Москве на железнодорожной станции обнаружили предмет, похожий на мину

Вчера Минобороны поделилось видео, на котором видно, как американский броневик Oshkosh подорвался на мине. После попадания колонны в ловушку российских морпехов солдаты ВСУ бросились убегать.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров