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Опубликовано 28 июня 2023, 17:57
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В США восхитились российской машиной, несущей хаос и смерть ВСУ

19FortyFive: Система "Земледелие" — одна из главных проблем контрнаступления ВСУ

Российские системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российские системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" — одна из причин, которые не позволяют бригадам ВСУ организованно наступать. Об этом написал обозреватель издания 19FortyFive Себастьен Роблин.

Роблин отметил, что "Земледелие" управляется сапёрными подразделениями, а не артиллеристами. По мнению автора, эта несущая хаос и смерть ВСУ техника представляет самую прямую угрозу для украинского контрнаступления. Вполне вероятно, что она сыграла немалую роль в провальной бронетанковой атаке 47-й механизированной бригады ВСУ, которая случилась в начале июня под Малой Токмачкой. Тогда украинские военные отступили, бросив несколько танков Leopard 2 и 16 БМП Bradley.

Минные поля отлично выполняют задачу по сдерживанию любой атакующей силы, добавил автор колонки. Обычные мины могут приковать к месту Leopard 2, который весит 70 тонн и готов выдержать в лоб попадание сложных противотанковых снарядов.

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Вчера Минобороны поделилось видео, на котором видно, как американский броневик Oshkosh подорвался на мине. После попадания колонны в ловушку российских морпехов солдаты ВСУ бросились убегать.

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Юрий Лысенко
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