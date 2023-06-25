В Москве на железнодорожной станции обнаружили предмет, похожий на мину
Возле железнодорожных путей в Москве обнаружили подозрительный предмет. По предварительной информации, им оказалась противопехотная мина.
Предмет нашли в районе Очаково-Матвеевское на железнодорожной станции Очаково-1, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, очевидцы вызвали на место полицейских.
Ранее Лайф рассказывал о том, что возле Московского технологического колледжа в Даниловском районе Москвы обнаружили две мины и взрыватель.
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