В Москве на железнодорожной станции обнаружили предмет, похожий на мину

Возле железнодорожных путей в Москве обнаружили подозрительный предмет. По предварительной информации, им оказалась противопехотная мина.

Предмет нашли в районе Очаково-Матвеевское на железнодорожной станции Очаково-1, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, очевидцы вызвали на место полицейских.