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25 июня, 11:16

В Москве на железнодорожной станции обнаружили предмет, похожий на мину

Возле железнодорожных путей в Москве обнаружили подозрительный предмет. По предварительной информации, им оказалась противопехотная мина.

Предмет нашли в районе Очаково-Матвеевское на железнодорожной станции Очаково-1, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, очевидцы вызвали на место полицейских.

Больше десятка мин "Лепесток" нашли на чердаке дома на Сахалине

Больше десятка мин "Лепесток" нашли на чердаке дома на Сахалине

Ранее Лайф рассказывал о том, что возле Московского технологического колледжа в Даниловском районе Москвы обнаружили две мины и взрыватель.

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Илья Суриков
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