Больше десятка мин "Лепесток" нашли на чердаке дома на Сахалине

На чердаке жилого дома в Южно-Сахалинске обнаружили 14 противопехотных фугасных мин "Лепесток". Как сообщает SHOT, из-за опасной находки сотрудники экстренных служб эвакуировали всех жильцов.

Житель Южно-Сахалинска обнаружил мины "Лепесток" на чердаке дома. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, вечером 22 июня один из жильцов двухэтажки на улице 30 лет Победы забрался на чердак, чтобы проверить, как продвигается ремонт кровли. Там же мужчина и обнаружил "Лепесток". Прибывшие на место инцидента правоохранители нашли ещё 13 таких же.

"Лепесток" лежит. Ещё не хватало этого дерьма здесь", — поделился кадрами местный житель.

Экспертиза показала, что изъятые предметы являются учебными противопехотными фугасными минами ПФМ-1. Как "Лепестки" оказались на чердаке жилого дома, пока неясно. Известно, что жильцам уже разрешили вернуться в квартиры.