"Ребята, она больше полутора метров": Авиабомбу времён ВОВ нашли в ЖК в Краснодаре
Найденный в ЖК в Краснодаре боеприпас оказался авиабомбой времён ВОВ
Найденный на территории ЖК "Самолёт" в Краснодаре опасный предмет оказался фугасной авиабомбой времён Великой Отечественной войны. Жилой сектор вне опасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Место обнаружения авиабомбы на территории ЖК "Самолёт" в Краснодаре. Видео © Telegram / ЖК "Самолёт"
"В городе Краснодар по улице Западный обход при производстве земляных работ обнаружен взрывоопасный предмет [времён] ВОВ. Идентифицирована ФАБ-250. Угрозы жилому сектору нет, эвакуация не проводится", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Место обнаружения авиабомбы было оцеплено и охраняется сотрудниками правоохранительных органов. Ожидается, что снаряд вывезут на полигон, где с соблюдением всех мер безопасности его уничтожат специалисты. Режим ЧС, который ввели власти Краснодара на территории ЖК "Самолёт", всё ещё продолжает действовать.
А ранее, утром 26 мая, жители Краснодара сообщили о взрывах. Они утверждали, что видели в небе объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. Лайф публиковал видео, которое подтверждает их слова. В результате были повреждены офисное здание и жилая пятиэтажка. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в региональном центре упало два беспилотника, жертв нет.
Кадр из видео Telegram / ЖК "Самолёт"