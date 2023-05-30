"Ребята, она больше полутора метров": Авиабомбу времён ВОВ нашли в ЖК в Краснодаре

Найденный на территории ЖК "Самолёт" в Краснодаре опасный предмет оказался фугасной авиабомбой времён Великой Отечественной войны. Жилой сектор вне опасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В городе Краснодар по улице Западный обход при производстве земляных работ обнаружен взрывоопасный предмет [времён] ВОВ. Идентифицирована ФАБ-250. Угрозы жилому сектору нет, эвакуация не проводится", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Место обнаружения авиабомбы было оцеплено и охраняется сотрудниками правоохранительных органов. Ожидается, что снаряд вывезут на полигон, где с соблюдением всех мер безопасности его уничтожат специалисты. Режим ЧС, который ввели власти Краснодара на территории ЖК "Самолёт", всё ещё продолжает действовать.