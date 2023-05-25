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25 мая, 05:54

В Белгородской области обнаружили авиабомбу ФАБ-500

В районе села Калинино Белгородской области нашли авиабомбу ФАБ-500

В районе села Калинино Яковлевского района Белгородской области, которое находится в нескольких десятках километров от границы, нашли авиабомбу ФАБ-500. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Снаряд обнаружили накануне вечером. Сейчас территория оцеплена. Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время ожидается приезд взрывотехников.

В Белгородской области выясняют, чью авиабомбу нашли в приграничном селе

В Белгородской области выясняют, чью авиабомбу нашли в приграничном селе

Ранее Лайф писал, что украинские войска минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область. Под удар попали КПП "Грайворон" в Козинке и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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