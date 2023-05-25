В Белгородской области обнаружили авиабомбу ФАБ-500
В районе села Калинино Белгородской области нашли авиабомбу ФАБ-500
В районе села Калинино Яковлевского района Белгородской области, которое находится в нескольких десятках километров от границы, нашли авиабомбу ФАБ-500. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Снаряд обнаружили накануне вечером. Сейчас территория оцеплена. Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время ожидается приезд взрывотехников.
Ранее Лайф писал, что украинские войска минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область. Под удар попали КПП "Грайворон" в Козинке и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе.
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