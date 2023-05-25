В Белгородской области обнаружили авиабомбу ФАБ-500

В районе села Калинино Яковлевского района Белгородской области, которое находится в нескольких десятках километров от границы, нашли авиабомбу ФАБ-500. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Снаряд обнаружили накануне вечером. Сейчас территория оцеплена. Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время ожидается приезд взрывотехников.