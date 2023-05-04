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4 мая, 14:47

В Белгородской области выясняют, чью авиабомбу нашли в приграничном селе

В Белгородской области обезвредили найденную авиабомбу ФАБ-500

<p>Место обнаружения авиабомбы в Белгородской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50952" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место обнаружения авиабомбы в Белгородской области. Обложка © SHOT

В Белгородской области выясняют, чья авиабомба ФАБ-500 упала на территорию частного домовладения в приграничном посёлке Головчино. Как пишет SHOT, находка была сделана неделю назад: хозяйка услышала звук удара, вышла на улицу и увидела закопавшийся на 15 метров полутонный снаряд.

Прибывшие по вызову специалисты эвакуировали целую улицу (56 человек), дождались окончания дождей, после чего увезли на полигон и обезвредили неразорвавшийся снаряд. Теперь они выясняют, кому принадлежит переполошившая округу бомба, используемая как российской, так и украинской военной авиацией.

За несколько дней до этого в регионе произошёл ещё один инцидент с авиабомбой: вечером 20 апреля жители города услышали мощный взрыв. Оказалось, что на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина упал боеприпас, сорвавшийся с российского бомбардировщика Су-34. Позднее снаряд достали и увезли на полигон. Позже ещё одну авиабомбу извлекли из шестиметровой глубины.

В Белгородской области отменили режим ЧС из-за падения авиабомб с Су-34

В Белгородской области отменили режим ЧС из-за падения авиабомб с Су-34

Матвей Константинов
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