В Белгородской области выясняют, чью авиабомбу нашли в приграничном селе
В Белгородской области обезвредили найденную авиабомбу ФАБ-500
Место обнаружения авиабомбы в Белгородской области. Обложка © SHOT
В Белгородской области выясняют, чья авиабомба ФАБ-500 упала на территорию частного домовладения в приграничном посёлке Головчино. Как пишет SHOT, находка была сделана неделю назад: хозяйка услышала звук удара, вышла на улицу и увидела закопавшийся на 15 метров полутонный снаряд.
Прибывшие по вызову специалисты эвакуировали целую улицу (56 человек), дождались окончания дождей, после чего увезли на полигон и обезвредили неразорвавшийся снаряд. Теперь они выясняют, кому принадлежит переполошившая округу бомба, используемая как российской, так и украинской военной авиацией.
За несколько дней до этого в регионе произошёл ещё один инцидент с авиабомбой: вечером 20 апреля жители города услышали мощный взрыв. Оказалось, что на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина упал боеприпас, сорвавшийся с российского бомбардировщика Су-34. Позднее снаряд достали и увезли на полигон. Позже ещё одну авиабомбу извлекли из шестиметровой глубины.