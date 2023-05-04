В Белгородской области выясняют, чью авиабомбу нашли в приграничном селе

В Белгородской области выясняют, чья авиабомба ФАБ-500 упала на территорию частного домовладения в приграничном посёлке Головчино. Как пишет SHOT , находка была сделана неделю назад: хозяйка услышала звук удара, вышла на улицу и увидела закопавшийся на 15 метров полутонный снаряд.

Прибывшие по вызову специалисты эвакуировали целую улицу (56 человек), дождались окончания дождей, после чего увезли на полигон и обезвредили неразорвавшийся снаряд. Теперь они выясняют, кому принадлежит переполошившая округу бомба, используемая как российской, так и украинской военной авиацией.