В Белгородской области отменили режим ЧС из-за падения авиабомб с Су-34
Гладков отменил в Белгородской области режим ЧС, введённый из-за авиабомбы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба, введённый накануне из-за найденного боеприпаса. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства области.
"С 12:00 23 апреля 2023 года отменить режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории Белгородской области, введённый постановлением губернатора от 22 апреля 2023 года", — говорится в документе.
Напомним, в субботу утром в Белгороде после обнаружения авиабомбы началась эвакуация населения. Позднее губернатор сообщил, что спецслужбы вывезли снаряд с территории жилого сектора на полигон. Людей начали возвращать домой.
Авиабомба была частью боекомплекта самолёта Су-34. Первый боеприпас с него упал в Белгороде 20 апреля. Мощный взрыв произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина примерно в 22:00. Было повреждено несколько автомобилей, разбиты стёкла в нескольких квартирах. Через два часа после ЧП в Минобороны заявили, что причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34.
ТАСС / Колядин Павел