ВСУ минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область

Украинские войска минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область. Под удар попали КПП "Грайворон" в Козинке и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, сперва атаке подверглась Новая Таволжанка, по которой было выпущено девять мин калибра 120 миллиметров. Предположительно, огонь вёлся из села Гатище в Харьковской области. Обошлось без разрушений и пострадавших.