ВСУ минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область
Украинские войска минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область. Под удар попали КПП "Грайворон" в Козинке и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, сперва атаке подверглась Новая Таволжанка, по которой было выпущено девять мин калибра 120 миллиметров. Предположительно, огонь вёлся из села Гатище в Харьковской области. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Спустя 40 минут ВСУ нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Грайворон" в селе Козинка, которое пострадало от недавней атаки украинской ДРГ. Всего было выпущено семь артиллерийских боеприпасов калибра 152 миллиметра. В результате атаки загорелось административное здание. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику, и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. Житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как его машину расстреляли в упор украинские диверсанты.
t.me / V_Zelenskiy_official