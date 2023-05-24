Жители Глотово из леса видели, как украинские диверсанты хозяйничают в их дворах

Украинские диверсанты, которые расстреляли мирных жителей белгородского села Глотово, пытались сбежать из населённого пункта, как только к нему подошли российские пограничники. Одна из очевидцев рассказала, что перед тем, как войти туда, нападавшие обстреляли жилые дома. Многие местные жители, воспользовавшись паузой между обстрелом и появлением диверсантов, успели спрятаться в лесу — оттуда они и наблюдали, как незваные гости хозяйничают в их дворах.

Жительница Глотово рассказала, как диверсанты хозяйничали во дворах. Видео © Telegram / SHOT

"[Муж] говорит: "Военные подъехали. Сейчас мы покажем, мол, снаряд. Пусть посмотрят. Вдруг не разорвался". Они с крестами. Мы потом от соседки в огород туда. У нас ещё дети были, они малую схватили — два годика. И мы туда побежали. Когда я сидела в лесу, я увидела, он шёл здесь", — рассказала жительница Глотово.

Только перед появлением пограничников диверсанты попрыгали в технику и попытались скрыться, но российским бойцам удалось блокировать и уничтожить их.