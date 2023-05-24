Жители Глотово из леса видели, как украинские диверсанты хозяйничают в их дворах
Украинские диверсанты, которые расстреляли мирных жителей белгородского села Глотово, пытались сбежать из населённого пункта, как только к нему подошли российские пограничники. Одна из очевидцев рассказала, что перед тем, как войти туда, нападавшие обстреляли жилые дома. Многие местные жители, воспользовавшись паузой между обстрелом и появлением диверсантов, успели спрятаться в лесу — оттуда они и наблюдали, как незваные гости хозяйничают в их дворах.
Жительница Глотово рассказала, как диверсанты хозяйничали во дворах. Видео © Telegram / SHOT
"[Муж] говорит: "Военные подъехали. Сейчас мы покажем, мол, снаряд. Пусть посмотрят. Вдруг не разорвался". Они с крестами. Мы потом от соседки в огород туда. У нас ещё дети были, они малую схватили — два годика. И мы туда побежали. Когда я сидела в лесу, я увидела, он шёл здесь", — рассказала жительница Глотово.
Только перед появлением пограничников диверсанты попрыгали в технику и попытались скрыться, но российским бойцам удалось блокировать и уничтожить их.
"Я быстро калитку закрыла — и в дом. Дом закрыла. Мы сидели. Они ходили, во двор заходили. В окошко, конечно, страшно смотреть было. Но я там жалюзи чуть приоткрою. Подъезжали эти большие машины, становились там, деревья все поломали. <...> Слышно, как [диверсанты] кричали: "Уезжаем, уезжаем!", — добавила женщина, видео с которой опубликовал телеграм-канал SHOT.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. Жительница белгородского села Козинка рассказала, что диверсанты забрали у её отца зажигалку с портретом российского президента Владимира Путина. А житель Глотова рассказал Лайфу, как диверсанты в упор расстреляли его автомобиль.
Getty Images / Andre Alves / Anadolu Agency