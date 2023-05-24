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24 мая, 13:37

Украинские диверсанты забрали у жителя Белгородской области зажигалку с изображением Путина

Украинская ДРГ забрала у жителя села под Белгородом зажигалку с фото Путина

Жительница села Козинка Белгородской области рассказала Лайфу, как украинские диверсанты остановили её отца и забрали у него телефон, видеорегистратор и... зажигалку с изображением президента РФ Владимира Путина.

Жительница села Козинка рассказала о встрече её отца с украинскими диверсантами. Видео © LIFE

"Он ехал на работу, его остановили, приставили автоматы… Я не знаю, как его вообще оставили в живых… Документы оставили, телефон забрали, видеорегистратор и, смешно, конечно, зажигалку с фотографией Путина", — рассказала местная жительница.

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Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. А житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как его машину расстреляли в упор украинские диверсанты.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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