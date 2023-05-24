Украинские диверсанты забрали у жителя Белгородской области зажигалку с изображением Путина

Жительница села Козинка Белгородской области рассказала Лайфу, как украинские диверсанты остановили её отца и забрали у него телефон, видеорегистратор и... зажигалку с изображением президента РФ Владимира Путина.

"Он ехал на работу, его остановили, приставили автоматы… Я не знаю, как его вообще оставили в живых… Документы оставили, телефон забрали, видеорегистратор и, смешно, конечно, зажигалку с фотографией Путина", — рассказала местная жительница.