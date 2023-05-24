Лайф публикует видео с последствиями атаки ДРГ на сёла в Белгородской области

Разрушенные дома и машины в белгородских сёлах Глотово и Гора-Подол, через которые 22 мая пыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа, попали на видео. Лайф публикует кадры с последствиями атаки.

На кадрах видно, как в результате один из домов остался без крыши, а от другого и вовсе остались только бетонные блоки. Машина мирных жителей Белгородской области смята по бокам, все окна выбиты. Жители Глотова рассказал Лайфу, как диверсанты в упор расстреляли его автомобиль.