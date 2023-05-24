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24 мая, 14:07

Лайф публикует видео с последствиями атаки ДРГ на сёла в Белгородской области

Разрушенные дома и машины в белгородских сёлах Глотово и Гора-Подол, через которые 22 мая пыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа, попали на видео. Лайф публикует кадры с последствиями атаки.

Последствия атаки украинских диверсантов на белгородские сёла. Видео © LIFE

На кадрах видно, как в результате один из домов остался без крыши, а от другого и вовсе остались только бетонные блоки. Машина мирных жителей Белгородской области смята по бокам, все окна выбиты. Жители Глотова рассказал Лайфу, как диверсанты в упор расстреляли его автомобиль.

Лайф публикует видео с моментом обстрела журналистов около КПП "Грайворон"

Лайф публикует видео с моментом обстрела журналистов около КПП "Грайворон"

Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. Жительница белгородского села Козинка рассказала, что диверсанты забрали у её отца зажигалку с портретом российского президента Владимира Путина.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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