Две мины нашли возле колледжа в Москве

Две мины и взрыватель обнаружили возле Московского технологического колледжа в Даниловском районе Москвы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, из учебного заведения на Автозаводской улице эвакуировано 50 человек. Территория оцеплена. Полицейские ждут сапёров. Другая информация уточняется.