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20 июня, 11:46

Две мины нашли возле колледжа в Москве

Две мины и взрыватель обнаружили возле Московского технологического колледжа в Даниловском районе Москвы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, из учебного заведения на Автозаводской улице эвакуировано 50 человек. Территория оцеплена. Полицейские ждут сапёров. Другая информация уточняется.

Шестилетняя девочка погибла при подрыве на украинской мине в ДНР

Шестилетняя девочка погибла при подрыве на украинской мине в ДНР

А ранее на территории одного из ЖК в Краснодаре нашли фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Снаряд вывезли на полигон для уничтожения.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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