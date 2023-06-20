Две мины нашли возле колледжа в Москве
Две мины и взрыватель обнаружили возле Московского технологического колледжа в Даниловском районе Москвы, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, из учебного заведения на Автозаводской улице эвакуировано 50 человек. Территория оцеплена. Полицейские ждут сапёров. Другая информация уточняется.
А ранее на территории одного из ЖК в Краснодаре нашли фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Снаряд вывезли на полигон для уничтожения.
Обложка ©
Shutterstock