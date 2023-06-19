Шестилетняя девочка погибла при подрыве на украинской мине в ДНР

Маленькая девочка подорвалась на украинской мине в Волновахском районе ДНР. Шестилетний ребёнок скончался от полученных ранений, сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, семья ребёнка проживает в селе Новопетриковка Великоновосёлковского района, расположенном вблизи линии соприкосновения. Несколько дней со стороны украинских войск по данному населённому пункту производился обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах.

Одна из мин упала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей. Девочка наступила на лежавшую в траве мину, в результате чего произошёл взрыв, ребёнок получил многочисленные ранения. Родители сразу отвезли дочь в медицинский пункт в селе Азов. После оказания первой помощи ребёнка доставили в Мариуполь. По прибытии в медучреждение девочка умерла.