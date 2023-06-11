Под Донецком найдены украинские неактивированные мины с посланиями

Российские сапёры находят на Донецком направлении мины, которые инженеры Вооружённых сил Украины из числа мобилизованных не активируют или активируют не до конца, оставляя на них разные послания. Об этом рассказал начальник инженерной службы полка Южной группировки войск РФ с позывным Кирпич.

"Если попадаются мобилизованные, то, бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют. То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял. Сзади этой мины бывают надписи", — приводит ТАСС слова военнослужащего.

По его словам, однажды была обнаружена надпись на русском языке по словами: "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой".

По его словам, им было очень приятно находить мины с подобными посланиями. При этом, по словам военнослужащего, также можно встретить и мины с оскорблениями, угрозами или нацистской символикой.