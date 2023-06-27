Появилось видео попадания колонны ВСУ в ловушку российских морпехов
МО РФ показало, как американский броневик Oshkosh подорвался на мине в зоне СВО
Министерство обороны России показало видео подрыва колонны ВСУ и захвата американского броневика Oshkosh. Военную технику украинской армии остановили на Запорожском направлении военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Захваченный броневик Oshkosh на Запорожском направлении. Видео © Минобороны России
На видео — момент взрыва. После попадания колонны в ловушку российских морпехов солдаты ВСУ начинают разбегаться. Как пояснил стрелок-штурмовик с позывным Лаврик, сначала техника наехала на танковые мины, после чего по врагу отработали из ПТУРов. Кроме того, оборонное ведомство показало, как захваченный "американец" выглядит вблизи. Два колеса броневика пробиты, а на корпусе присутствуют следы от осколков. Один из военнослужащих шутит, мол, "только с растаможки".
Командир танковой роты, Герой России, капитан Руслан Курбанов, который помог вытащить технику с поля боя, признался, что "убогая" западная техника его не впечатлила: электрооборудование мешает нормальной работе машины после осколочного попадания, а подушки пневмоподвески выходят из строя. Трофейную технику, отметил он, наши солдаты используют для своих нужд или отправляют на изучение.
Ранее Минобороны показывало кадры работы российского Ка-52 по украинской бронетехнике на Запорожском направлении. Противник был ликвидирован точным попаданием управляемой ракеты.
Минобороны России