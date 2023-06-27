На видео — момент взрыва. После попадания колонны в ловушку российских морпехов солдаты ВСУ начинают разбегаться. Как пояснил стрелок-штурмовик с позывным Лаврик, сначала техника наехала на танковые мины, после чего по врагу отработали из ПТУРов. Кроме того, оборонное ведомство показало, как захваченный "американец" выглядит вблизи. Два колеса броневика пробиты, а на корпусе присутствуют следы от осколков. Один из военнослужащих шутит, мол, "только с растаможки".