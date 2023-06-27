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Опубликовано 27 июня 2023, 14:28
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Появилось видео попадания колонны ВСУ в ловушку российских морпехов

МО РФ показало, как американский броневик Oshkosh подорвался на мине в зоне СВО

Министерство обороны России показало видео подрыва колонны ВСУ и захвата американского броневика Oshkosh. Военную технику украинской армии остановили на Запорожском направлении военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Захваченный броневик Oshkosh на Запорожском направлении. Видео © Минобороны России

На видео — момент взрыва. После попадания колонны в ловушку российских морпехов солдаты ВСУ начинают разбегаться. Как пояснил стрелок-штурмовик с позывным Лаврик, сначала техника наехала на танковые мины, после чего по врагу отработали из ПТУРов. Кроме того, оборонное ведомство показало, как захваченный "американец" выглядит вблизи. Два колеса броневика пробиты, а на корпусе присутствуют следы от осколков. Один из военнослужащих шутит, мол, "только с растаможки".

Командир танковой роты, Герой России, капитан Руслан Курбанов, который помог вытащить технику с поля боя, признался, что "убогая" западная техника его не впечатлила: электрооборудование мешает нормальной работе машины после осколочного попадания, а подушки пневмоподвески выходят из строя. Трофейную технику, отметил он, наши солдаты используют для своих нужд или отправляют на изучение.

Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ

Ранее Минобороны показывало кадры работы российского Ка-52 по украинской бронетехнике на Запорожском направлении. Противник был ликвидирован точным попаданием управляемой ракеты.

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Минобороны России

Матвей Константинов
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