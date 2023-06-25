"Аллигатор" управляемой ракетой уничтожил бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52
Экипаж российского ударно-разведывательного вертолёта Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Уничтожение бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52 на Запорожском направлении. Видео © T.me / mod_russia
Как уточнили в военном ведомстве, экипаж "Аллигатора" обнаружил передвижение украинской бронетехники и ликвидировал её управляемой ракетой.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. Удар был нанесён высокоточным оружием.
T.me / mod_russia