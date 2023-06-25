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Опубликовано 25 июня 2023, 14:29
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"Аллигатор" управляемой ракетой уничтожил бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52

Экипаж российского ударно-разведывательного вертолёта Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52 на Запорожском направлении. Видео © T.me / mod_russia

Как уточнили в военном ведомстве, экипаж "Аллигатора" обнаружил передвижение украинской бронетехники и ликвидировал её управляемой ракетой.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. Удар был нанесён высокоточным оружием.

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T.me / mod_russia

Иван Косицын
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