Армия России ликвидировала склад с боеприпасами противника под Харьковом
В Харьковской области ВС РФ в ходе спецоперации ликвидировали склад боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", — заявил он.
Представитель ведомства добавил, что в течение суток российские войска поразили 108 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также военную технику и живую силу в 137 районах.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российские войска за сутки уничтожили свыше 170 бойцов ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ