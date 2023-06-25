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Опубликовано 25 июня 2023, 11:40
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Армия России ликвидировала склад с боеприпасами противника под Харьковом

В Харьковской области ВС РФ в ходе спецоперации ликвидировали склад боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", — заявил он.

Представитель ведомства добавил, что в течение суток российские войска поразили 108 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также военную технику и живую силу в 137 районах.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что российские войска за сутки уничтожили свыше 170 бойцов ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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