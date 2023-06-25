В Харьковской области ВС РФ в ходе спецоперации ликвидировали склад боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", — заявил он.

Представитель ведомства добавил, что в течение суток российские войска поразили 108 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также военную технику и живую силу в 137 районах.