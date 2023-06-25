Российская армия уничтожила свыше 170 военных ВСУ на двух направлениях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за минувшие сутки уничтожили свыше 170 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, как отметил Конашенков, на этих же направлениях противник лишился одного танка, четырёх боевых бронированных машин, трёх автомобилей, двух гаубиц "Мста-Б", а также двух Д-20 и одной Д-30.