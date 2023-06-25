ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июня 2023, 11:36
3222

Российская армия уничтожила свыше 170 военных ВСУ на двух направлениях

МО РФ: ВСУ потеряли более 170 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за минувшие сутки уничтожили свыше 170 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, как отметил Конашенков, на этих же направлениях противник лишился одного танка, четырёх боевых бронированных машин, трёх автомобилей, двух гаубиц "Мста-Б", а также двух Д-20 и одной Д-30.

Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ

Ранее сообщалось, что ВС РФ достигли успехов на Краснолиманском направлении. Ситуация на разных направлениях освобождения Донбасса хоть и по-разному сложна, но везде контролируема, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

BannerImage

VК / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar