Российская армия уничтожила свыше 170 военных ВСУ на двух направлениях
МО РФ: ВСУ потеряли более 170 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за минувшие сутки уничтожили свыше 170 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, как отметил Конашенков, на этих же направлениях противник лишился одного танка, четырёх боевых бронированных машин, трёх автомобилей, двух гаубиц "Мста-Б", а также двух Д-20 и одной Д-30.
Ранее сообщалось, что ВС РФ достигли успехов на Краснолиманском направлении. Ситуация на разных направлениях освобождения Донбасса хоть и по-разному сложна, но везде контролируема, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
VК / Минобороны России