Ситуация на разных направлениях освобождения Донбасса хоть и по-разному сложна, но везде контролируема. Сейчас Вооружённые силы РФ успешно ведут бои на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Всё очень сложно, но абсолютно контролируемо. На Авдеевском направлении обрисованы перспективы — для противника очень болезненно, понимаю, как это будет развиваться. По Горловскому направлению ситуация тоже контролируемая, по Артёмовскому — ситуация особо не поменялась, продолжались обстрелы по самому городу", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Как рассказал Пушилин, на Краснолиманском, северном направлении у подразделений Вооружённых сил РФ есть успехи и бойцы продолжают продвижение вперёд.