Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки в ДНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Вадим Астафьев.

"Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке", — приводит его слова РИА "Новости".

В районе Ивановки была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab, а в районе Миньковки — радиолокационная станция AN/TPQ.