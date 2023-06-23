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Опубликовано 23 июня 2023, 03:42

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки в ДНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Вадим Астафьев.

"Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке", — приводит его слова РИА "Новости".

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В районе Ивановки была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab, а в районе Миньковки — радиолокационная станция AN/TPQ.

Ранее появилось видео уничтожения танка ВСУ, который вёл огонь по российским позициям из леса. Видео, снятое с беспилотника на Южно-Донецком фронте, распространила пресс-служба ведомства.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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