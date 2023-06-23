Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки в ДНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Вадим Астафьев.
"Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке", — приводит его слова РИА "Новости".
В районе Ивановки была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab, а в районе Миньковки — радиолокационная станция AN/TPQ.
Ранее появилось видео уничтожения танка ВСУ, который вёл огонь по российским позициям из леса. Видео, снятое с беспилотника на Южно-Донецком фронте, распространила пресс-служба ведомства.
t.me / Минобороны России