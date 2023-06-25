В ролике показана съёмка местности с БПЛА. Происходит мощный взрыв, от которого в небо поднимается большое облако дыма и пыли. После этот же взрыв показан на кадрах, снятых наблюдателем на земле. По данным Минобороны, после обнаружения укрепрайона с украинскими бойцами и запасами боеприпасов по нему был нанесён удар высокоточным оружием.