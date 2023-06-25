Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ
Минобороны РФ показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. Кадры появились в телеграм-канале российского военного ведомства.
Уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. Видео © T.me / mod_russia
В ролике показана съёмка местности с БПЛА. Происходит мощный взрыв, от которого в небо поднимается большое облако дыма и пыли. После этот же взрыв показан на кадрах, снятых наблюдателем на земле. По данным Минобороны, после обнаружения укрепрайона с украинскими бойцами и запасами боеприпасов по нему был нанесён удар высокоточным оружием.
"В результате удара позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены", — отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении американской САУ Paladin на Купянском направлении. Также в районе населённого пункта Двуречное был сбит разведывательный американский беспилотник Puma.
T.me / mod_russia