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Опубликовано 25 июня 2023, 08:12
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Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ

Минобороны РФ показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. Кадры появились в телеграм-канале российского военного ведомства.

Уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. Видео © T.me / mod_russia

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В ролике показана съёмка местности с БПЛА. Происходит мощный взрыв, от которого в небо поднимается большое облако дыма и пыли. После этот же взрыв показан на кадрах, снятых наблюдателем на земле. По данным Минобороны, после обнаружения укрепрайона с украинскими бойцами и запасами боеприпасов по нему был нанесён удар высокоточным оружием.

"В результате удара позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены", — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении американской САУ Paladin на Купянском направлении. Также в районе населённого пункта Двуречное был сбит разведывательный американский беспилотник Puma.

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T.me / mod_russia

Иван Косицын
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